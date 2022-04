Basketball-Bundesliga FOTO: Axel Heimken Basketball-Bundesliga Hamburg Towers: In Braunschweig über die Defensive zum Sieg Von dpa | 15.04.2022, 10:15 Uhr | Update vor 11 Min.

Im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der Basketball-Bundesliga wollen die siebtplatzierten Hamburg Towers am Samstag (18.00 Uhr/Magentasport) beim Tabellen-15. Löwen Braunschweig weitere Punkte einsammeln. „Über unsere Wurfquoten gegen Frankfurt mache ich mir keine Gedanken - es gibt Abende, da trifft man eben nicht viel. Das sagt aber nichts über die eigentlichen Qualitäten aus“, sagte Trainer Pedro Calles nach des durchwachsenen Auftritt beim 68:58 am Mittwochabend über Schlusslicht Frankfurt Skyliners.