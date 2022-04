ARCHIV - Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild FOTO: Axel Heimken Basketball-Bundesliga Hamburg Towers bei Meister und Pokalsieger Berlin gefordert Von dpa | 26.04.2022, 16:06 Uhr

Ein Sieg fehlt den Bundesliga-Basketballern der Hamburg Towers noch, um aus eigener Kraft den Einzug in die Playoffs zu schaffen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich den Schützlingen von Trainer Pedro Calles bereits am Mittwoch. Allerdings wartet in der Partie beim aktuellen Meister und Pokalsieger Alba Berlin (19.00 Uhr/Magentasport) eine hohe Hürde auf die Hanseaten.