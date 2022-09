Mick Schumacher Foto: Matthias Schrader/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Haas-Teamchef über Schumachers Zukunft: „Sind nicht in Eile“ Von dpa | 02.09.2022, 06:33 Uhr

In der Frage nach der Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher will sich das Haas-Team Zeit lassen. „Wir sind nicht in Eile“, betonte Teamchef Günther Steiner beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort.