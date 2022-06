ARCHIV - Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk Eishockey Grizzlys Wolfsburg holen Morley vom finnischen Meister Von dpa | 03.06.2022, 16:43 Uhr

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben den kanadischen Stürmer Tyler Morley vom finnischen Meister Tappara Tampere verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt. „Er wird einer der Top-Center in der Liga sein“, sagte Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. Der 30 Jahre alte Morley unterschrieb in Wolfsburg einen Einjahresvertrag.