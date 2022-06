Beim Turnier im Golfclub München Eichenried weiter gut in Form: Maximilian Kieffer. Foto: Christian Kolbert/dpa FOTO: Christian Kolbert up-down up-down DP World Tour Golfer Kieffer in München auf Rang sechs - Chinese Li führt Von dpa | 24.06.2022, 21:34 Uhr

Der Düsseldorfer Golfprofi Maximilian Kieffer ist weiter gut in Form und geht auf dem sechsten Rang in das Wochenende bei der BMW International Open in München.