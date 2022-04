Mit seinem neuen Team G2 Esports hat Sergen „Broken Blade“ Çelik seinen ersten Titel in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC gewonnen. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur spricht der Deutsche über die Teamdynamik bei G2 und die Chancen beim Mid-Season Invitational.

Frage: Sie haben sich als Team über die Playoffs massiv weiterentwickelt. Wann war der Punkt, an dem es „Klick“ gemacht hat?

Antwort: Der Punkt war eigentlich schon immer da. Nach der Niederlage gegen Fnatic wussten wir, dass etwas geändert werden muss. Zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich genauso gut wie jetzt, aber noch nicht bereit. Davon haben wir sehr viel gelernt. Das liegt auf jeden Fall an den Spielern und an den Ambitionen, die jeder hat. Es fühlt sich toll an, mit solchen Mitspielern spielen zu dürfen.

G2 Esports: Offene Kommunikation und Spaß

Frage: Es sieht aus, als hätte G2 frischen Wind gebraucht, den Sie hereingebracht haben - wie sieht die Teamatmosphäre derzeit aus?

Antwort: Ich bin eine Persönlichkeit, die sehr offen ist und viel Spaß hat. Hat man Mitspieler, die da genauso sind, dann klickt man einfach sehr gut. In diesem Team ist genau das der Fall. Wir können sehr viel Spaß haben, aber auch ernst bleiben. Das ist der wichtigste Punkt: Man muss eine Balance finden und genau die haben wir.