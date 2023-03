Vertrautes Duell Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Euroleague „Fünftes Spiel der Saga“: Bayern gegen Alba als Dauerduell Von dpa | 16.03.2023, 15:43 Uhr

Die Bgegenung zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin wird in dieser Saison zum Dauerduell. Nach zwei Bundesliga-Spielen und je einem Duell im Pokal und der Euroleague geht es am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) in München in der Euroleague zum fünften Mal gegeneinander.