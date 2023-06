Deutsche Sprint-Staffel Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Leichtathletik Fünf deutsche EM-Medaillengewinner zur Team-EM Von dpa | 16.06.2023, 11:52 Uhr

Fünf Medaillengewinner der vergangenen Europameisterschaften in München führen die deutsche Leichtathletik-Auswahl bei der anstehenden Team-EM in Polen an.