ARCHIV - Der Brite Chris Froome geht bei der diesjährigen Tour de France an den Start. Foto: Ilia Yefimovich/dpa FOTO: Ilia Yefimovich Frankreich-Rundfahrt Froome bei der Tour dabei - Zabel nicht im Aufgebot Von dpa | 22.06.2022, 15:52 Uhr | Update vor 59 Min.

Der viermalige Gesamtsieger Chris Froome steht bei der am 1. Juli beginnenden Tour de France an der Startlinie. Der Brite wurde in das achtköpfige Aufgebot des Rennstalls Israel-PremierTech berufen.