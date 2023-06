Ironman-EM Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Ironman-EM Frodeno in Hamburg Vierter - Chevrot erneut Europameister Von dpa | 04.06.2023, 14:36 Uhr

Jan Frodeno hat bei der von einem tödlichen Unfall überschatteten Ironman-EM den Titel verpasst. Der 41 Jahre alte dreimalige Weltmeister wurde am Sonntag in seinem letzten Profi-Rennen in Deutschland Vierter. Der gebürtige Kölner beendet am Ende des Jahres seine Sport-Karriere.