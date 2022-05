ARCHIV - Lewis Hamilton einige seiner Piercings und Schmuckstücke nicht entfernen, ohne diese zu zerstören, wie er sagt. Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa FOTO: Tim Goode Fia Formel 1 greift beim Schmuckverbot für Rennfahrer durch Von dpa | 06.05.2022, 09:03 Uhr

Die Regelhüter der Formel 1 verschärfen das Vorgehen gegen das Tragen von Schmuck und privater Unterwäsche im Cockpit. Vom Rennen in Miami an müssen die Teams auch in offiziellen Dokumenten versichern, dass ihre Piloten die Bestimmungen einhalten.