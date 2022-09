Ski-WM in Slowenien Foto: Anze Malovrh/STA/dpa up-down up-down Ski-Weltverband Fis: WM-Teilnahme von Russland und Belarus vorstellbar Von dpa | 21.09.2022, 12:38 Uhr

Eine Teilnahme von Sportlern aus Russland und Belarus an den Ski-Weltmeisterschaften 2023 ist nicht ausgeschlossen. Das sagte Michel Vion, Generalsekretär des Ski-Weltverbandes Fis, beim Forum Nordicum der internationalen Skisport-Journalisten in Kranjska Gora in Slowenien.