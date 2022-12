Hayward Field in Eugene Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Leichtathletik Finale der Diamond League 2023 erstmals in den USA Von dpa | 07.12.2022, 11:54 Uhr

Das Finale in der Diamond League der Leichtathletik wird 2023 nicht wie zuletzt in Zürich stattfinden, sondern erstmals in den USA.