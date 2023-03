Yves Jean-Bart Foto: Dieu Nalio Chery/AP/dpa up-down up-down Sportpolitik FIFA-Sperre aufgehoben: Haitis Ex-Verbandschef kehrt zurück Von dpa | 02.03.2023, 05:09 Uhr

Nach der Aufhebung seiner lebenslangen Sperre wegen Missbrauchsvorwürfen will der Ex-Präsident des haitianischen Fußballverbands, Yves Jean-Bart, das Amt wieder übernehmen. Er kündigte seine Rückkehr an die Spitze des Verbands FHF in einer Online-Pressekonferenz an. Jean-Barts Amtszeit sei nicht abgelaufen, betonte sein Anwalt Claude Ramoni.