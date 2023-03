Charles Leclerc Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP up-down up-down Formel 1 Ferrari-Star Leclerc: „Wird keine Wunder geben“ Von dpa | 31.03.2023, 05:24 Uhr

Ferrari-Star Charles Leclerc hält eine Wiederholung seines Vorjahressieges beim Formel-1-Rennen in Australien für fast ausgeschlossen. „Ich glaube nicht, dass es an diesem Wochenende Wunder geben wird“, sagte der Monegasse vor dem Rennen am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in Melbourne. 2022 hatte der 25-Jährige mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung triumphiert.