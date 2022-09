Altstar Foto: James Manning/PA Wire/dpa up-down up-down Pressekonferenz Federer über Tennis-Stars: Zukunft ist „strahlend“ Von dpa | 22.09.2022, 06:03 Uhr

Tennis-Star Roger Federer glaubt an eine „strahlende“ Zukunft seines Sports. „Ich weiß, manchmal tendieren die Leute dazu, es nicht so zu sehen, oder so zu denken“, sagte Federer bei einer Pressekonferenz in London zum Ende seiner Karriere.