dpatopbilder - Seit mehr als 100 Tagen in einem russischen Gefängnis: Brittney Griner. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa FOTO: Alexander Zemlianichenko In Haft in Moskau Fall von Basketballerin Griner auch ein Politikum Von dpa | 02.06.2022, 10:35 Uhr

Die Saison im nordamerikanischen Frauen-Profi-Basketball ist relativ kurz, viele Spielerinnen sind deswegen auch in Europa aktiv, so wie Brittney Griner, die noch immer in Moskau in U-Haft sitzt.