Pferdesport Ex-Weltmeisterin Blum reitet wieder im Nationalteam Von dpa | 04.05.2023, 04:37 Uhr

Nach fast vier Jahren Pause wird die Springreiterin Simone Blum ihr Comeback in der Nationalmannschaft geben. Die Weltmeisterin von 2018 ist von Bundestrainer Otto Becker für den Nationenpreis beim Maimarkt-Turnier am Sonntag in Mannheim nominiert worden. „Sie wird Ciara reiten“, sagte der Coach: „Mannheim passt, da ist ihr Stern aufgegangen.“