Felix Sturm Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Boxen Ex-Weltmeister Felix Sturm kehrt in den Ring zurück Von dpa | 01.12.2022, 14:12 Uhr

Der fünffache Box-Weltmeister Felix Sturm wird seine Laufbahn noch nicht beenden. Er wird am 18. Februar in Stuttgart in den Ring zurückkehren, verriet er. Sein großes Ziel ist der sechste Titel.