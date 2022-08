Benedikt Doll FOTO: AP up-down up-down Biathlon Ex-Weltmeister Doll verzichtet auf Sommer-WM Von dpa | 23.08.2022, 17:43 Uhr

Ex-Weltmeister Benedikt Doll verzichtet wegen der Geburt seines ersten Kindes kurzfristig auf die Teilnahme an der Sommer-WM der Biathleten in dieser Woche in Ruhpolding. ...