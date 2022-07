ARCHIV - Carlo Thränhardt bei Olympia 1984 in Aktion. Nun wird der Ex-Hochspringer 65. Foto: picture alliance / Martin Athenstädt/dpa FOTO: Martin Athenstädt up-down up-down Leichathletik Ex-Hochspringer Thränhardt wird 65: Essen mit Freunden Von dpa | 04.07.2022, 12:28 Uhr

Im kleinen Kreis will der frühere Hochspringer Carlo Thränhardt an diesem Dienstag seinen 65. Geburtstag begehen. Der einstige Hallen-Weltrekordler, der unter dem Dach im Februar 1988 in Berlin 2,42 Meter überquerte, möchte sich in München mit vier, fünf guten Freunden „ein längeres, ausgedehntes Mittagessen“ gönnen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.