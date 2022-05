ARCHIV - Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache Bundesliga EWE Baskets Oldenburg und Coach Freyer gehen getrennte Wege Von dpa | 16.05.2022, 15:24 Uhr

Die EWE Baskets Oldenburg gehen mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. Der Vertrag mit dem bisherigen Coach Ingo Freyer wird nicht verlängert, wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte. Wer die Nachfolge antreten wird, wollen die Niedersachsen in den kommenden Tagen bekanntgeben.