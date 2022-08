Caleb Ewan FOTO: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Deutschland-Tour Dank Routinier Kluge: Sprintstar Ewan beendet Pechsträhne Von dpa | 25.08.2022, 17:17 Uhr

Europameister Fabio Jakobsen wurde am Berg abgehängt, also nutzte Caleb Ewan seine Chance. Der Sprinter gewann die erste Etappe der Deutschland-Tour. Das Rennen führt weiter Filippo Ganna an.