André Thiemes Freunde aus der Alt-Herren-Fußball-Mannschaft hatten frühzeitig Karten für die EM der Springreiter gekauft. Doch der Einzel-Europameister kann seinen Titel in Mailand nicht verteidigen, seine Stute Chakaria ist verletzt.



Trotzdem ist Thieme vor Ort, denn einige seiner Kicker-Kumpels wollten „dann nur noch fahren, wenn ich auch mitkomme“, berichtete der Reiter aus Plau am See. So fuhr er mit den Fußball-Freunden nach Italien und ist nun als Edel-Fan im Ippodromo San Siro, gleich neben dem berühmten Fußball-Stadion.



Hoffnung auf Gold

„Wir sind die ganze Nacht durchgefahren“, berichtete Thieme von der Anreise. „Nach der letzten Mannschaftsprüfung am Freitag geht es direkt wieder zurück.“ Bis dahin will der Reit-Profi das deutsche EM-Team „unterstützen und anfeuern“. Und die Zeit mit seinen Kumpels genießen, die ihn vor zwei Jahren beim Sieg bei der EM in Riesenbeck gefeiert hatten. Thiemes Wunsch: „Hoffentlich gibt es Gold für unsere Mannschaft.“



Sein EM-Verzicht tut „immer noch ein bisschen weh“, gab Thieme zu. Die Verletzung seiner Stute sei nicht schlimm, „aber wir wollten kein Risiko eingehen“, sagte der Reiter: „Die Vernunft musste siegen.“ Und mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr fügte er an: „Wir haben ja auch zukünftig noch etwas vor.“