Deshaun Thomas (l-r) von Bayern, Kyle Kuric, von Barcelona, Rolands Smits von Barcelona, Nick Calathes von Barcelona, Brandon Davies von Barcelona, Dante Exum, von Barcelona und Ognjen Jaramaz von Bayern. Foto: Tobias Hase/dpa FOTO: Tobias Hase Basketball Euroleague-Aus macht Bayern stolz: Meistertitel soll folgen Von dpa | 04.05.2022, 05:38 Uhr

Zum zweiten Mal in Serie scheitert der FC Bayern München knapp im Kampf um die Teilnahme am Final Four der Basketball-Euroleague. Jetzt peilt der Club zumindest in der Bundesliga ein Happy End an.