Tatjana Maria Foto: Marijan Murat/dpa WTA Erstrunden-Aus für Maria und Friedsam in Rom Von dpa | 11.05.2023, 01:55 Uhr

Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam sind beim Tennis-Turnier in Rom schon in der ersten Runde ausgeschieden. Maria verlor gegen die Ungarin Anna Bondar mit 4:6, 1:6. Friedsam spielte gegen Paula Badosa aus Spanien gut, verlor den dritten Satz aber im Tiebreak und unterlag am Ende 6:4, 2:6, 6:7 (2:7).