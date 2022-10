Andrea Trinchieri Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Euroleague Erneute Königsklassen-Niederlage für Bayerns Basketballer Von dpa | 13.10.2022, 22:42 Uhr

Der FC Bayern München kommt in der Basketball-Euroleague nicht in Schwung. Auch in Italien reicht es nicht zum ersten Sieg.