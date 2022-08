Daniel Theis Foto: Jill Delsaux/BELGA/dpa up-down up-down Basketball Entscheidung über EM-Teilnahme von Center Theis am Mittwoch Von dpa | 30.08.2022, 15:48 Uhr

Die Entscheidung über eine EM-Teilnahme von Center Daniel Theis fällt erst an diesem Mittwoch. Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will zunächst noch abwarten, wie der NBA-Profi von den Indiana Pacers das Abschlusstraining am Dienstagabend wegsteckt.