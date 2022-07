Musste sich bei den British Open früh verabschieden: Tiger Woods. Foto: Peter Morrison/AP/dpa FOTO: Peter Morrison up-down up-down 150. British Open Emotionales Aus: Golfstar Woods chancenlos in St. Andrews Von dpa | 15.07.2022, 18:01 Uhr

Tiger Woods will auf seinem Lieblingsplatz in St. Andrews wieder angreifen. Doch nach zwei Tagen ist für den Golf-Superstar Schluss bei der 150. British Open. Am Ende übermannen ihn die Emotionen.