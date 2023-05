Frederik Tiffels (l) freut sich über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für Deutschland. Foto: dpa/AP up-down up-down 5:0 gegen Frankreich Vierter Sieg in Folge: Deutsches Eishockey-Team trifft im WM-Viertelfinale auf Erzrivalen Von dpa | 23.05.2023, 14:05 Uhr

Nach dem vierten WM-Sieg in Serie steht das deutsche Eishockey-Team erneut im Viertelfinale. Dort wartet am Donnerstag die Schweiz. Gegen den Erzrivalen gelangen zuletzt drei Siege in K.o.-Spielen.