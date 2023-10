Sportdirektor Horst Hüttel würde Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher gerne sehr langfristig an den Deutschen Skiverband (DSV) binden. „Definitiv werden wir aus unserer Sicht ein Leben lang, ein Arbeitsleben lang, den Steff bei uns im System halten wollen“, sagte Hüttel bei der DSV-Einkleidung in München. Der 54 Jahre alte Österreicher Horngacher folgte 2019 auf Landsmann Werner Schuster und hat laut Hüttel einen Vertrag bis zum Ende des im November beginnenden Weltcup-Winters. Die beiden folgenden Jahre stehen die WM (2025 in Trondheim) und Olympia (2026 in Mailand) an.



„Wir haben uns auf alle Fälle für die nächste Saison verständigt. Danach werden wir Jahr für Jahr entscheiden. Die Option ist schon da und die Chance groß, bis Mailand mit dem Steff zusammenzuarbeiten. Das haben wir uns gegenseitig bekundet“, sagte Hüttel. Der Funktionär schlug auch ein ganz anderes Szenario vor: „Ich glaube, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem man sagt: Jetzt geht er vielleicht mal ins zweite Glied und schnauft mal durch. Da braucht man nicht zu weit in die Zukunft planen, zumindest nicht konkret.“ Horngacher selbst hielt sich zu dem Thema inhaltlich bedeckt.