„Echt doof": Sportschützen bei Europaspielen im Abseits Von dpa | 21.06.2023, 12:58 Uhr

Für die deutschen Sportschützen sind die Europaspiele in Polen eine wichtige Station auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris - in jeder Hinsicht. Jeder Einzelsieger einer olympischen Einzel-Disziplin erhält einen Quotenplatz.