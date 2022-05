ARCHIV - Pedro Calles coacht sein Team von der Seitenlinie. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Basketball-Bundesliga Dritte Niederlage gegen Bonn: Hamburg Towers ausgeschieden Von dpa | 20.05.2022, 22:43 Uhr

Für Bundesligist Hamburg Towers ist die Basketball-Saison beendet. Mit 88:95 (54:48) verloren die Hanseaten am Freitag gegen die Telekom Baskets Bonn auch das dritte Spiel in der Viertelfinal-Serie „Best of Five“ und sind ausgeschieden. Es war zugleich auch die letzte Partie für Pedro Calles als Trainer der Hanseaten. Bester Hamburger Werfer war Jaylon Brown (21).