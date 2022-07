Für die Dressur-Weltmeisterschaft wurde der Hagener Frederic Wandres nominiert. FOTO: imago/Stefan Lafrentz up-down up-down Einer von drei Debütanten Hagener Dressurreiter Wandres für Weltmeisterschaft nominiert Von dpa | 18.07.2022, 13:17 Uhr

Dressurreiter Frederic Wandres vom Hof Kasselmann in Hagen ist einer von drei Debütanten im deutschen Team bei der Weltmeisterschaft in Dänemark. Wandres steht mit seinen Pferden „Duke of Britain FRH“ und „Bluetooth OLD“ im Aufgebot, das die Deutsche Reiterliche Vereinigung am Montag bekanntgab.