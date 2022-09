Mies und Krawietz Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down US Open Doppel Krawietz/Mies verpasst Achtelfinale bei US Open Von dpa | 03.09.2022, 00:23 Uhr

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies ist bei den US Open in New York in der zweiten Runde ausgeschieden.