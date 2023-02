Benedikt Doll Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Biathlon-WM Doll will sich steigern: „Benni greift wieder an“ Von dpa | 10.02.2023, 12:54 Uhr

Für die Biathleten steht beim WM-Heimspiel in Oberhof der Sprint an. Wer Gold will, muss den Norweger Johannes Thingnes Bö schlagen. Benedikt Doll hat erst mal kleinere Ziele.