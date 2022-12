Novak Djokovic Foto: Kelly Barnes/AP/dpa up-down up-down Tennisstar Djokovic freut sich über Rückkehr nach Australien Von dpa | 29.12.2022, 10:48 Uhr

Tennisstar Novak Djokovic freut sich über seine Rückkehr nach Australien. „Es ist großartig, wieder in Australien zu sein“, sagte der Serbe in Adelaide, wo er beim am Neujahrstag beginnenden ATP-Turnier aufschlagen und sich auf die Australian Open in Melbourne vorbereiten wird.