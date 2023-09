Nach der deutlichen Niederlage gegen Italien und der damit verpassten direkten Olympia-Qualifikation setzte bei den deutschen Volleyballerinnen Ernüchterung ein.



„Wir hatten Probleme, das Level von gestern aufs Feld zu bringen“, sagte Kapitänin Anna Pogany nach dem 0:3 in Lodz. „Bei uns müssen alle gut spielen, wenn die ein oder andere nicht das gleiche Level rausholt, haben wir Probleme“, sagte Trainer Vital Heynen.



Doch zur Wahrheit gehört auch: Am Vorabend gegen die Polinnen hatten die Deutschen mitgehalten, doch wie zu oft in diesem Sommer ging das Spiel am Ende knapp verloren. Schon vor dem letzten Gruppenspiel des Olympia-Qualifikationsturniers hat die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes keine Chance mehr auf eines der zwei Tickets für Paris. Deutschland steht aktuell eine Stufe hinter den absoluten Spitzenmannschaften der Welt.



Das Team hätte nicht den Volleyball gespielt, den es sich vorgenommen hatte, sagte Pogany. „Das sind alles Top-Mannschaften, die nutzen unsere Schwächen gnadenlos aus“, sagte die 29 Jahre alte Libera. Dazu war die Gruppe stark besetzt. „Mit Italien, USA und Polen als Gastgeber in einer Gruppe musst du nicht gleich über ein Ticket reden“, sagte Trainer Heynen.



Im abschließenden Spiel gegen die USA (17.30 Uhr) geht es für das Team nun noch um Punkte für die Weltrangliste. Die bietet im kommenden Juni eine letzte Chance auf die erste Olympia-Teilnahme der Deutschen seit Athen 2004.



Dafür haben sie aber noch einige Punkte gutzumachen. Auch hier brachten die gesammelten Siege in Lodz das Team nur bedingt voran. Die knappen Erfolge gegen Slowenien und Südkorea brachten kaum Zähler für die Liste. In der Nationenliga im kommenden Jahr hat das deutsche Team noch zwölf Spiele, um sich weiter nach oben zu spielen.