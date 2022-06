ARCHIV - Musste im Synchron-Mixed vom Drei-Meter-Brett mit Lou Massenberg einen nicht eingeplanten fünften Platz verdauen. Tina Punzel (l). Foto: Petr David Josek/AP/dpa FOTO: Petr David Josek up-down up-down Schwimm-WM in Budapest Die neue Leitwölfin: Punzel hadert mit eigenem WM-Auftakt Von dpa | 30.06.2022, 06:35 Uhr | Update vor 32 Min.

Tina Punzel hat wieder Spaß am Wasserspringen. Und das will sie in Budapest noch beweisen. Zudem hat sie eine neue Aufgabe im Team: Die jungen Springerinnen und Springer brauchen ihre Erfahrung.