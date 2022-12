Karl Geiger Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Skispringen Die Duelle der DSV-Athleten bei der Tournee in Oberstdorf Von dpa | 28.12.2022, 18:28 Uhr

Alle sieben deutschen Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. An diesem Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) treten sie wie gewohnt in K.o.-Duellen an.