Leichtathletik-WM Deutsches Trio mit vielversprechendem Auftakt im Zehnkampf Von dpa | 25.08.2023, 10:46 Uhr

Deutschlands Zehnkämpfer sind vielversprechend in ihren WM-Wettkampf gestartet. Der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer, der die Weltjahresbestenliste anführt, sprintete über 100 Meter in 10,69 Sekunden und damit nah an seiner Bestzeit ins Ziel.