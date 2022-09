Deutsches Team Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Davis Cup Deutsches Tennis-Team will in Hamburg den Gruppensieg Von dpa | 17.09.2022, 07:42 Uhr

Nach dem vorzeitigen Einzug ins Finalturnier will sich das deutsche Davis-Cup-Team mit dem Gruppensieg vom Heim-Publikum in Hamburg verabschieden. Dazu braucht es am Sonntag einen Sieg gegen die nach zwei Spielen ebenfalls noch ungeschlagenen Australier.