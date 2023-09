Die deutschen Basketballer haben bei der WM in Asien auch ihr viertes Spiel gewonnen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder siegte am Freitag in Okinawa zum Auftakt der Zwischenrunde gegen Georgien klar mit 100:73 (43:41) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Runde auf den Philippinen. Beste deutsche Werfer waren Maodo Lo mit 18 und Schröder mit 16 Punkten. Schröder musste Mitte der zweiten Halbzeit raus und verfolgte den Rest der Partie von der Bank aus. Wie schwer es sich verletzt hat, war noch nicht klar.

Am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) trifft das deutsche Team auf Slowenien mit Superstar Luka Doncic.

Gegen Außenseiter Georgien zeigte Deutschland in der ersten Halbzeit seine bislang schwächste Turnierleistung. Ohne den nach wie vor wegen einer Verletzung fehlenden Franz Wagner fand die deutsche Auswahl vor 5852 Zuschauern keinen Rhythmus. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich Schröder und Co. aber deutlich und zogen im dritten Viertel vorentscheidend davon.