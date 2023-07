Kevin Krawietz/Tim Pütz Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Rasen-Klassiker Deutsches Doppel Krawietz/Pütz in Wimbledon weiter Von dpa | 11.07.2023, 19:34 Uhr

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht in Wimbledon im Viertelfinale. Das Tennis-Duo gewann am Dienstag in London gegen den Mexikaner Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin aus Frankreich mit 6:4, 3:6, 6:3.