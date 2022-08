Petar Porobic Foto: Daniel Dal Zennaro/ANSA/dpa up-down up-down Europameisterschaft Deutsche Wasserballer verlieren gegen Niederlande Von dpa | 29.08.2022, 19:42 Uhr

Deutschlands Wasserballer sind mit einer ernüchternden Niederlage in die EM in Split gestartet. Die nach der verpassten Olympia-Qualifikation für Tokio stark verjüngte Mannschaft des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) unterlag in der Vorrundengruppe C am Montag mit 6:13 (1:3, 1:2, 2:4, 2:4) gegen die Niederlande.