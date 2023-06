Vital Heynen Foto: Grzegorz Michalowski/PAP/dpa up-down up-down Nationenliga Deutsche Volleyballerinnen mit Sieg gegen Japan Von dpa | 16.06.2023, 21:27 Uhr

Die deutschen Volleyball-Frauen haben in der Nationenliga in einem umkämpften Spiel den nächsten Erfolg gefeiert. Das Team von Trainer Vital Heynen gewann am Freitag in Brasilia gegen Japan 3:2 (25:23, 14:25, 25:22, 20:25, 15:8).