Billie Jean King Cup FOTO: Andrey Udartsev Billie Jean King Cup Deutsche Tennis-Damen vor Kasachstan gewarnt Von dpa | 15.04.2022, 04:50 Uhr | Update vor 53 Min.

Angeführt von Angelique Kerber tritt das deutsche Damentennis-Team in der Qualifikation des Billie Jean King Cup in Kasachstan an. Dabei ist die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler keinesfalls der klare Favorit.