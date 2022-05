ARCHIV - Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften revanchieren sich in der Pro League gegen England für die vorherigen Niederlagen. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild FOTO: Roland Weihrauch FIH-Weltliga Deutsche Teams besiegen England in Pro League Von dpa | 05.05.2022, 19:33 Uhr

Deutschlands Hockey-Teams haben ihre zweiten Duelle mit England in der FIH Pro League gewonnen. Einen Tag nach der 3:4-Niederlage revanchierte sich das Team von Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg in Mönchengladbach mit 4:1 (2:0) an den Britinnen.