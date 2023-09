Die Deutschen gewannen die Team-Europameisterschaft zuletzt dreimal in Serie. In Malmö treten sie jedoch ohne die drei Topspieler Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska an. Der Sieger des Turniers qualifiziert sich für den Mannschafts-Wettbewerb der Olympischen Spiele 2024. Als Viertelfinalist haben die deutschen Männer bereits einen Platz bei der Team-WM im kommenden Februar in Südkorea sicher.