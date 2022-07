Erzielte den einzigen Treffer der Partie: Deutschlands Nike Lorenz. Foto: Frank Uijlenbroek/dpa FOTO: Frank Uijlenbroek up-down up-down Weltmeisterschaft Deutsche Hockey-Damen mühen sich ins Viertelfinale Von dpa | 09.07.2022, 19:33 Uhr

Die deutschen Hockey-Damen waren in ihrem WM-Achtelfinale gegen Südafrika deutlich überlegen. Doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, so dass am Ende ein Treffer den Unterschied machte.